تحذير كوري شمالي شديد اللهجة: سندمر أي دولة تسعى للدخول في صراع معنا

هدد زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، بتدمير أي دولة تسعى للدخول في صراع مع بلاده، وقال إن «بيونج يانج»، مستعدة لنشر سلاح الردع النووي في أي وقت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واحتفلت كوريا الشمالية، أمس الاثنين، بالذكرى الـ90 لتأسيس «الجيش الثوري الشعبي الكوري»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«أون»: نواصل اتخاذ خطوات لتسريع عملية تطوير «النووي»

وتعهد الزعيم الشمالي، خلال عرض عسكري أقيم وسط العاصمة «بيونج يانج»، بتعزيز القدرات النووية لـ«بيونج يانج»، موضحا أن بلاده تواصل اتخاذ خطوات لتسريع عملية تطوير الترسانة النووية.