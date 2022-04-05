شقيقة زعيم كوريا الشمالية تثير قلق العالم بعد تهديدها باستخدام النووي

أثارت التصريحات الأخيرة لـ شقيقة زعيم كوريا الشمالية بشأن كورويا الجنوبية ووزير دفاعها، اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، لاسيما أن تلك تعتبر من المرات القليلة التي تدلي فيها بتصريحات معروفة فيما يتعلق بالنزاع بين الكوريتين، واستخدمت شتائم قاسية بحق وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، سوه ووك، بعد تصريحاته التي هاجم فيها بلادها، مهددًا إياها بضربة استباقية.

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: وزير دفاع «الجنوبية» لا معني له

ووصفت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، وزير الدفاع الكوري الجنوبي بأنه رجل يشبه الحثالة، حسب قولها، لتحدثه عن جاهزية بلاده لتوجيه ضربات لكوريا الشمالية، حسب ما أشار موقع بوليتيكو، وحسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، قال خلال زيارة لقيادة الصواريخ الاستراتيجية في بلاده، الجمعة الماضي، إن كوريا الجنوبية لديها القدرة والاستعداد لشن ضربات دقيقة على كوريا الشمالية إذا اكتشفت أن بيونغ يانغ تعتزم إطلاق صواريخ على جارتها الجنوبية.

وقالت كيم يو جونغ، في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية: كوريا الجنوبية قد تواجه تهديدًا خطيرًا جرّاء التصريحات المتهورة لوزير دفاعها، ووصفته بأنه «الرجل الذي لا معنى له» وأنه «حثالة»، وذلك بعد أن تحدث عن إمكانية توجيه ضربة استباقية لدولة تمتلك أسلحة نووية.

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: على كوريا الجنوبية ضبط نفسها

وتابعت جونغ التي تعتبر المسؤول الثاني في كوريا الشمالية بعد شقيقها والمسؤولة عن العلاقات مع سول وواشنطن: «إذا كانت كوريا الجنوبية تريد تجنب الكارثة، فيجب عليها ضبط نفسها».

وجاء بيان كيم يو جونغ وسط توترات متصاعدة بين الكوريتين، بسبب سلسلة تجارب الأسلحة في كوريا الشمالية هذا العام، بما في ذلك تجربة أول صاروخ باليستي عابر للقارات منذ أكثر من أربع سنوات.