«بيونج يانج» تهاجم «بايدن»: ضعيف ومسن أعيته الشيخوخة

قالت «بيونج يانج»، أمس، عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، إنه مسن أعيته الشيخوخة، وأوضحت «وكالة الأنباء الكورية الشمالية» في تعليق، أن الحكاية الأخيرة هي عن بايدن الذي تحدث بالسوء عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، استنادا الى معلومات لا أساس لها.

وجاء الهجوم الشمالي على بايدن، عقب اتهام المسؤول الأمريكي، لـ بوتين بارتكاب جرائم حرب على خلفية عملية «موسكو» العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكانت وسائل إعلام كوريا الشمالية، وصفت في وقت سابق، «بايدن» قبل ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بـ الكلب المسعور، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية، أن هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد «اليانكيز»، الذين يتقنون حبك المؤامرات، واعتبرت الوكالة الشمالية، أن بايدن رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة.

الوكالة الشمالية: المستقبل الأمريكي يبدو قاتما بوجود هذا الرجل الضعيف

وتابعت وكالة الأنباء الكورية الشمالية قائلة، إن المستقبل الأمريكي، يبدو قاتما بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة.

وكانت السلطات في كوريا الشمالية، أيدت في وقت سابق، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وقالت إن واشنطن السبب الأساسي لهذه الأزمة.

وتعد «موسكو» من قلائل الأصدقاء لـ«بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«ترامب»: «بايدن» والديمقراطيون في «الكونجرس» أثاروا تضخما هائلا

وفي سياق آخر، اعتبر رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، أن بايدن تسبب في حدوث تضخم جامح، في بلاده وارتفاع أسعار الغاز والغذاء، موضحا لـ تجمع حاشد لمؤيديه في «نورث كارولينا»، أن الرئيس الحالي والديمقراطيون في «الكونجرس» الأمريكي أثاروا تضخما هائلا، هناك كارثة في سلسلة التوريد.

وأشار ترامب، إلى إعلان الديمقراطيون الحرب على طاقة بلاده، كما لفت الرئيس الأمريكي السابق، إلى معاناة الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة من أسعار الغاز والغذاء المرتفعة، وتابع ترامب قائلا، إن أمريكا يهينها رئيس لا يعرف ماذا يفعل أو ماذا يقول، ولا يعرف ما يجري.