اكتشاف طفلين مصابين بالتهاب الكبد الغامض في أمريكا.. بحاجة لزراعة كبد

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية كارولينا الشمالية، بالولايات المتحدة الأمريكية، إصابة طفلين في سن المدرسة بمرض الالتهاب الكبدي الغامض الذي يصيب الأطفال، وفق ما نقله موقع «إيه بي سي نيوز» الأمريكي، وهو الفيروس الذي لم تعرف بعد أسبابه وتعد الولايات المتحدة إحدى نقاط انتشاره.

كانت منظمة الصحة العالمية كشفت قبل يومين عن وقوع أول حالة وفاة جراء مرض الالتهاب الكبدي الغامض والذي ينتشر بين الأطفال من عمر شهر حتى 16 سنة، وانتشر في عدد من الدول، لكن بريطانيا تبقى أكثر دولة تشهد حالات إصابة بأكثر من 114 حالة.

السلطات الصحية: لم يعرف بعد سبب إصابة الطفلين بمرض الالتهاب الكبدي الغامض

وذكرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية كارولينا الشمالية، أنّها أُبلغت بالحالتين الشهر الماضي، وكلاهما شديد الخطورة، وتم الكشف عن الحالتين في إطار توجيهات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة حول هذه المشكلة.

وقال بيلي بنينجتون الأخصائي بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية كارولينا الشمالية، إنّه لم يتم التعرف حتى الآن على سبب لإصابة الحالتين المصابتين بالالتهاب الكبدي الوبائي، لافتا إلى أنّه لم يثبت إصابة الطفلين بالفيروس الغدي.

السلطات الصحية في كارولينا الشمالية تراقب المرض الغامض

وتُراقب السلطات الصحية في ولاية كارولينا الشمالية، الحالات المحتملة باستمرار بالتنسيق مع مركز مكافحة السموم بالولاية نفسها، ومع علماء الأوبئة في أكبر أنظمة الرعاية الصحية.

وقال الدكتور ستيفن ليختمان أخصائي أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال إن وجود حالات مصابة بالالتهاب الكبدي الغامض ربما لا يجدث مرة أخرى، وأنه من النادر جدًا أن يكون لدينا مريضان أو ثلاثة من مرضى الفشل الكبدي الحاد في المستشفى في وقت واحد بالولاية.

وقال ليختمان، إن كلا الطفلين انتهى بهما المطاف على قائمة زراعة الكبد، الأمر الذي جذب انتباه أطباء الأطفال في جميع أنحاء المنطقة، مضيفا أن الأمر يبدو غريبا.