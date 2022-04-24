تفاصيل وفاة أول طفل بمرض الالتهاب الكبدي الغامض

تسود العالم في الفترة الأخيرة، مخاوف من انتشار مرض الالتهاب الكبدي الغامض، والذي يصيب الأطفال على وجه التحديد، وصولا إلى تسجيل حالة وفاة حديثة هي الأولى، التي يعلن عنها بهذا المرض، في وقت تقوم بعض الدول وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية بعملية فحص للأطفال الذين أبلغ عن إصابات لهم بالتهاب الكبد منذ أكتوبر الماضي.

وتتعاون منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي مع عديد من البلدان؛ لاتخاذ ما يلزم للتعرف على مرض الالتهاب الكبدي الغامض، الذي له عدة أعراض يمكن ملاحظتها.

أول وفاة لطفل بمرض الالتهاب الكبدي الغامض

حالة الوفاة الأولى أعلنت عنها، أمس منظمة الصحة العالمية، والتي ذكرت أنها أحدث وفاة منذ الزيادة الأخيرة في الإصابات بين الأطفال بمرض الالتهاب الكبدي الحاد غير المعروف أسبابه.

وبينما لم تكشف المنظمة الدولية عن مكان حالة الوفاة التي تم تسجيلها، مؤكدة أنه منذ 21 أبريل تم رصد عدة حالات إصابة بالتهاب الكبد الحاد، والذي لم تعرف أسبابه، إذ سجلت الحالات في عدة دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وإسبانيا والدنمارك وإيرلندا وهولندا، وعدد آخر من الدول الأوروبية.

17 حالة أطفال تحتاج إلى عملية زراعة كبد بسبب الالتهاب الغاض

لكن من بين 169 حالة تم رصدها، أوضحت منظمة الصحة العالمية، إن 114 من حالات الإصابة بالالتهاب الكبدي الغامض موجودة في بريطانيا فقط، و17 من الحالات المسجلة احتاجت عملية زراعة كبد، فيما تتركز الفئة العمرية للمصابين بالمرض بين شهر و16 سنة.

وقال جراهام كوك ، أستاذ الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن، في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التهاب الكبد الخفيف شائع جدًا لدى الأطفال بعد مجموعة من الالتهابات الفيروسية، مضيفا: «لكن ما نراه في الوقت الحالي مختلف تمامًا».

6 أطفال في بريطانيا يحتاجون زراعة كبد بسبب الالتهاب الغامض

وذكر موقع سكاي نيوز أن من بين 114 حالة إصابة بالتهاب الكبد الغامض، هناك 6 أطفال يحتاجون إلى زراعة كبد، في وقت تسود تحذيرات لأولياء الأمور وتوعيتهم بشأن أعراض الإصابة والتي قد تؤدي في النهاية إلى فقدان الكبد وظائفه.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت السلطات الصحية تعميما لجميع الأطباء بالانتباه لأعراض الالتهاب الكبدي، في وقت تفحص السلطات جميع الحالات التي أبلغ عن إصابتها منذ أكتوبر الماضي.