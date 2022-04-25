استشاري حالات حرجة في لندن يكشف أهم أعراض الالتهاب الكبدي الغامض

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن مرض الالتهاب الكبدي الغامض الذين يصيب الأطفال جديدا تمامًا، وأن هذا المرض غير منتشر لدى الأطفال ونادر جدًا ولم نسمع عنه من قبل، ما جعل ظهور العديد من حالات الالتهاب الكبدي الحاد غير معروفة السبب حتى الآن، وهو ما يعد أمرا مقلقا.

زيادة في إصابات الالتهاب الكبدي الغامض

وأضاف «سليمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك زيادة تدريجية في أعداد الأطفال الذين يتم الكشف عن أنهم مصابين بالالتهاب الكبدي الحاد، مشيرًا إلى أن أهم الأعراض حدوث إصفرار في بياض العين وتغيير لون البول إلى غامق أو أسود، بالإضافة إلى أن لون البراز يكون فتح جدًا.

وتابع: «يصاحب المرض آلام في البطن وقئ، وهذا ما حدث لكثير من الأطفال المصابين، ولكن تظل أبرز الأعراض حدوث إصفرار في بياض العين والجلد».

العلاقة بفيروس كورونا

وأكد أنه لا يوجد رابط علمي حتى الآن يشير إلى أن هناك علاقة بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبين الإصابة بالالتهاب الكبدي الحاد، لافتًا إلى أن الأطفال الذين أصيبوا بهذا المرض لم يكونوا مصابين بفيروس كورونا، كما أن المرض لا يرتبط باللقاحات.

وأشار «سليمان» إلى أنه إذا كان لفيروس كورونا علاقة، فستكون بسبب الإغلاق الذي حدث أثناء جائحة كورونا ما تسبب في انخفاض المناعة لدى العديد، إذ أن الرئيسي غير معروف حتى الآن، ولم يتم اكتشاف أنه فيروس قديم أو جديد لم نعرفه.

وأوضح أن هناك 12 دولة حتى العالم اكتشف فيها هذا الفيروس، ولكن حتى الآن لا توجد أي معلومات عنه: «لا نتمنى انتشاره، كما أن انتشاره غير تنفسي، فهو ميكروب عن طريق الجهاز الهضمي، مثل الالتهاب الكبدي إي، والالتهاب الكبدي إيه، وازدياد الأعداد مقلق ولكني لا أتوقع انتشاره بشكل كبير، وهو يختلف تمامًا عن انتشار فيروس كورونا».