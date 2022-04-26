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أكرم توفيق يعود إلى القاهرة خلال أيام

كتب:

علي سمير
09:52 ص | الثلاثاء 26 أبريل 2022
أكرم توفيق

أكرم توفيق

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف أكرم توفيق من مرحلة التأهيل التي يخضع لها خلال الفترة الحالية، للتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية 2022، التي أقيمت بالكاميرون.

وقال طبيب الأهلي، إنَّ أكرم توفيق سوف يعود إلى القاهرة خلال أيام، لاستكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

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