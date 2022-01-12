الأهلي يطالب «فيفا» بتعويض عن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي

بدأ مسؤولو النادي الأهلي تجهيز جميع الأوراق والمستندات الخاصة بعقد أكرم توفيق، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من أجل الحصول على تعويض مالي، يتضمن قيمة راتبه عن الفترة التي سيغيب خلالها عن الملاعب وتصل إلى 9 أشهر.

وأكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي أن الإدارة تجهز عقد أكرم توفيق، الذي جرى تمديده مؤخرًا، وملفًا يشمل تفاصيل إصابته بالكامل مع منتخب مصر، تمهيدًا لإرساله للاتحاد الدولي من أجل الحصول على مبلغ التعويض.

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