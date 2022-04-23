الأهلي يقصي الرجاء المغربي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

خطف النادي الأهلي بطاقة الصعود، على حساب مضيفه الرجاء المغربي، بعدما نجح في التعادل معه بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، وذلك مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدفين مقابل هدف.

وتقدم الرجاء مبكراً في الدقيقة الخامسة، عن طريق لاعب الوسط فابريس نجوما برأسية متقنة، بعد عرضية من الظهير عبدالإله مدكور، ليرتقي لها لاعب الرجاء ويتفوق على مدافعي الأهلي ويسكنها الشباك.

وانتزع النادي الأهلي التعادل في الدقيقة 44، بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول ببراعة، ليتابعها المدافع الشاب محمد عبدالمنعم برأسية قوية في شباك الحارس أنس الزنيتي.

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