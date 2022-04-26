في يومها العالمي.. عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية في القانون المصري

في 26 أبريل من كل عام، يتم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي جرى إقراره لإحياء ذكرى القانون لحماية حقوق الإبداع، إذ يتعرض أغلب المبدعين والمبتكرين، لاسيما من فئة الشباب، بين أفكارهم ومشاريعهم إلى الاستغلال والانتهاك من قبل آخرين مما يعجز نجمهم من أن يلمع، وأقرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية هذا اليوم من كل عام للاحتفال به.

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

وفي اليوم العالمي للملكية الفكرية، لابد من الإشارة إلى أن القانون المصري قد عمل على حماية حق المبدعين من الانتهاك، فالمادة رقم 181 من قانون حماية حقوق الملكية تنص على أن: «كل من قام بتقليد عمل مبتكر سواء كان عمل فنيا أو أدبيا أو غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كما جاء في نص القانون، أن هذه العقوبة تتطبق على عدد من الأفعال وهي:

- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

إجراءات المحكمة في مصادرة النسخ

- الاعتداء على أي من الحقوق الأدبية أو الحقوق المالية للمؤلف أو صاحب العمل.

- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

- القيام بنشر إحدى الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر الإنترنت أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب العمل.

كما جاء في قانون حماية الملكية الفكرية أن تكرار أي فعل من الأفعال سالفة الذكر، تصبح العقوبة وقتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كما أنه في الحالتين، للمحكمة الحق في مصادرة النسخ وكافة المعدات التي تم استخدامها في هذا التصرف.