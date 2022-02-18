«ماكرون»: الملكية الفكرية لا يجب أن تقف عائقا أمام صناعة اللقاحات

أكد الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، أن عام 2020 شهد بناء مبادرة جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي لضمان التعاون والحصول على لقاحات كورونا والكثير من الأشياء في المجال الصحي، مشددًا على أنّ الملكية الفكرية لا يجب أن تكون عائقا أمام صناعة اللقاحات في كل البلدان ونشر المعرفة وبناء القدرات.

وأضاف «ماكرون»، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الأفريقية الأوروبية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أوروبا صدرت لقاحات أكثر من غيرها وبخاصة في دول الأزمات، ونبني قدرات القارة الأفريقية حتى تزيد سيادتها، وهذه الخطة مهمة جدا وانا أؤمن بها».

وهنأ الرئيس الفرنسي، رؤساء دول القارة الأفريقية الستة التي حصلت على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ذات الحمض النووي مُثنيا على الجهود التي بذلوها للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.

وتابع: «فرنسا سوف تقدم 20 مليون يورو ويمكن التعويل على إمكانيات خبراء وكالة التنمية الفرنسية، ولدينا شركاء ممولون من أوروبا، وأهنئ مجمع براءات الأدوية الذي قام بعمل جيد للغاية».

وأضاف: «على المستوى القريب، فإن المانع من الإنتاج لن يكون الملكية الفكرية بل نقل التكنولوجيا ويجب أن يكون لدينا خبراء يعرفون كيف يديرون المصانع».

وأردف: «ما فعلناه هو أننا قمنا بكل شيء من أجل تعزيز اللقاحات والآن نطلق مراكز نقل التكنولوجيا لأن هذا الأمر هو الأساس لتطوير المصانع وتطوير اللقاحات ذات الحمض النووي».