«عزالعرب» يوضح تفاصيل إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي الحاد.. فيديو

قال الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إنّ الالتهاب الكبدي الحاد مجهول المصدر بدأ يصيب بعض الأطفال في الأشهر الأخيرة، ولم يصل إلى مرحلة الوباء بعد، موضحًا أنه في هذه الحالات تكون إنزيمات الكبد عالية بشكل غير طبيعي قد يقدر بنحو 500 وحدة، أي ضعف المعدلات بـ10 مرات.

هذا المرض يصيب الأطفال من عمر شهر حتى 16 سنة تقريبا

وأضاف مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي في المعهد القومي للكبد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد أنّ هذا المرض يصيب الأطفال من عمر شهر حتى 16 سنة تقريبا، متابعًا أنه عندما فحص العلماء الإصابات لم يجدوا أي فيروسات كبدية، رغم أن هناك تشابه في الأعراض الإكلينيكية، لذلك فقد صنفوها على أنها مجهولة السبب.

لم يتم اكتشاف هذه الإصابات في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة

وتابع مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد إنه لم يتم اكتشاف هذه الإصابات في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة، وهناك أسباب كثيرة للإصابة بالالتهاب الكبدي الحاد مثل فيروسات أخرى تؤثر على إنزيمات الكبد، وأسباب غير فيروسية تصيب الكبد، مثل بعض الطفيليات التي تسبب أعراض كبدية حادة، والأدوية أيضا مثل الباراسيتامول، الذي إذا تم الحصول عليها بكميات كبيرة يوميا قد تسبب إلتهابات كبدية حادة.