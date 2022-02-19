مؤسس وحدة أورام الكبد عن توفير دواء لعلاج السرطان: مجاني وينقذ ملايين

علق الدكتور محمد عزالعرب مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، على توفير الصحة لعقارين لعلاج سرطان الكبد، يؤخذان عن طريق الفم، قائلًا إنه لأول مرة يُقدم هذا الدواء المكلف مجانًا لمرضى سرطان الكبد المتقدم، موضحًا أن هذا البروتوكول يُعطى أيضًا للمرضى في مرحلة متقدمة فقط.

18 مليون شخص لن يدخلوا في مرحلة تليف الكبد

وأضاف «عزالعرب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن مصر من الدول التي تكثر بها حالات سرطان الكبد، ولكن بالمبادرات القوية مثل مبادرة 100 مليون صحة، وعلاج فيروس سي نستطيع محاربة هذا المرض، لافتًا إلى نشر دراسات مهمة تتوقع عدم إصابة ما يقرب من مليون شخص في مرحلة الإصابة بسرطان الكبد خلال الفترة المقبلة، وحوالي 18 مليون شخص لن يصلوا لمرحلة تليف الكبد.

أكثر أنواع السرطانات انتشارًا

ولفت أن سرطان الكبد يعتبر السرطان الأول في مصر مقارنة بالسرطانات الأخرى، وأيضًا هو الأول من حيث عدد الوفيات، مؤكدًا أهمية الكشف المبكر لمرضى سرطان الكبد، وعليه أطلقت الدولة مبادرة للكشف المبكر منذ سبتمبر 2019 في عدد من المراكز وبالمجان.

أنجح دول العالم في علاج فيروس سي

وأفاد بأن مصر من أنجح دول العالم في علاج فيروس سي من خلال المبادرات واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، موكدًا أن نسبة الإصابة بفيروس سي انخفضت حاليًا مقارنة بالسابق حيث كانت النسبة من 10% لـ 15% الآن أصبحت أقل من 1% ويجري العمل الآن على إعلان مصر خالية من فيروس سي.