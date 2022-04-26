أعلنت الهيئة العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب 25 رمضان في سوهاج، والموافق الثلاثاء 26 من شهر أبريل لعام 2022، ومواقيت الصلاة الأخرى، والتي تشغل مواطني وقاطني المحافظة كل يوم طوال شهر رمضان المعظم، من أجل معرفة موعد نهاية وبداية الصيام وأداء الصلوات الخمس في موعدها.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 25 رمضان في سوهاج

وجاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 رمضان في سوهاج، سيكون في تمام الساعة 6:23 مساءً، بحسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج، وهو ما يهتم به أهالي المحافظة، إذ ينهون صيامهم في ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 رمضان في سوهاج

وبالنسبة للصلوات المختلفة، فإن موعد أذان كل صلاة خلال اليوم الثلاثاء 25 من شهر رمضان، الموافق 26 من أبريل، جاءت بحسب التوقيت المحلي لمحافظة سوهاج، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر يحين موعده في تمام الساعة 3:58 صباحا

موعد الشروق 5:20 صباحا

موعد أذان الظهر يحين موعدها في تمام الساعة 11:51 صباحا

موعد أذان العصر يحين موعدها في تمام الساعة 3:22 مساء

موعد أذان المغرب يحين في تمام الساعة الـ 6:23 مساء

أذان العشاء يحين موعده في تمام الساعة 7:40 مساء.

أذان الفجر في مركز جرجا

وفي مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، يختلف موعد أذان الفجر بفارق دقيقة واحد عن المدينة في سوهاج، إذ يحين موعد صلاة الفجر في الساعة 3:57 صباحا، بخلاف مدينة سوهاج في تمام الساعة الـ3:58 صباحا، وتحين صلاة المغرب في تمام الساعة 6:22 مساءً.