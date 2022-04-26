31 مايو.. الحكم في استئناف موكا حجازي على حبسها سنة

قررت محكمة الطفل في الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف «موكا حجازي» على حكم حبسها سنة في اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب لجلسة 31 مايو للحكم.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن الفتاة موكا حجازي البالغة من العمر 16 عامًا؛ تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامها في نشر فيديوهات، لتحقيق نسب مشاهدة عالية، والاستفادة ماديًا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

التحقيقات: موكا حجازي استفادت ماديا من إعلانات الفيديوهات

وأضافت التحقيقات أن الفتاة موكا حجازي؛ أطلقت صفحة على موقع تيك توك، وربطتها بحسابها عبر تطبيق إنستجرام، كما أنشأت صفحة على موقع يوتيوب، وبدأت في نشر فيديوهات، بمساعدة أحد المتهمين الصادر لهم ضبط وإحضار في القضية.