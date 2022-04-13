السجن 3 سنوات لمصور فتاة تيك توك موكا حجازي

عاقبت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، «معاذ.م»، المتهم باستغلال فتاة تيك توك موكا حجازي، وتصويرها بملابس فاضحة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وأحالت جهات التحقيق بالجيزة، معاذ.م، المتهم باستغلال فتاة تيك توك موكا حجازي، وتصويرها بملابس فاضحة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

فتاة التيك توك موكا حجازي

ويواجه معاذ. م، اتهامات، باستغلال موكا جنسيًا وتجاريًا؛ بدفعها إلى تصوير مقاطع فيديو مسجلة، تظهر فيها بملابس فاضحة، وتؤدي رقصات مُخِلَّة بالآداب العامة، ونشر تلك المقاطع؛ بغرض تحقيق ربح، كما يواجه اتهامات، بالاشتراك مع المتهمة موكا حجازي، بالتعدي على قيم المجتمع ومبادئه، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجتمع، وإدارة واستخدام موقع وحساب خاص على شبكة الإنترنت؛ بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة أن الفتاة- البالغة من العمر 16 عامًا- تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا؛ حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء حساب على تطبيق تيك توك، واستخدامه في نشر فيديوهات؛ لتحقيق نسب مشاهدة عالية، والاستفادة مادًيا، عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.