«الأوقاف»: المساجد مفتوحة لصلاة التهجد بداية من ليلة 27 رمضان «فيديو»

قال الدكتور أيمن أبوعمر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف، إنّه تم السماح بأداء صلاة التهجد في المساجد، ولكن مع منع الاعتكاف حتى لا ينام الناس في المساجد، إذ لن ينام أحد بالكمامة، وهو ما يستحيل معه تطبيق الإجراءات الاحترازية، فرأت لجنة إدارة الأزمة أن الاعتكاف لن يكون تحت السيطرة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن أكثر المواطنين التزامًا بالإجراءات الاحترازية هم المصلون لذلك عرضت وزارة الأوقاف موقف صلاة التهجد على لجنة إدارة الأزمة، وستكون المساجد مفتوحة لصلاة التهجد بداية من الغد.

صلاة التهجد بالمساجد مسموح بها بداية من 27 رمضان

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبوزيد، أن صلاة التهجد ستكون متاحة بداية ليلة 27 رمضان في المساجد التي تقام فيها صلاة التراويح لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، وستبدأ من الليلة المقبلة حتى نهاية الشهر الكريم.

«أبوعمر»: نحن أحرص الناس على إقامة الشعائر في المساجد

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف: «نحن أكثر الناس شوقًا لصلاة التهجد، فالإمام حياته على المحراب والمنبر، فعندما كانت المساجد المغلقة لم يكن الأمر جيدًا للغاية ونحن أحرص الناس على إقامة الشعائر في المساجد، ولم يتم تحديد وقت معين لأداء صلاة التهجد، وسيكون ذلك بالتنسيق بين المديريات، لأن صلاة التهجد تختلف من مسجد لآخر تبعًا لطبيعة المنطقة».