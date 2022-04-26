بعد اعلان موعد الامتحانات..ما هي عقوبة استخدام الأجهزة الحديثة في الغش؟

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 - 2022، والذي كان له أثر واسع وملحوظ على المواطنين في الشارع المصري، لاسيما الطلاب وأولياء الأمور لكونهم أول المتأثرين بإعلان الجدول، وجاء إعلان الجدول بمثابة إشارة للطلاب على أن الوقت قد قارب على النفاذ وعليهم بذل أقصى جهد لتحقيق أهدافهم.

غرامة وحبس عقوبة استعمال smart watch في الغش بالامتحانات

وفي فترة الامتحانات، يلجأ بعض الطلاب إلى استعمال الغش، ومع التطور الكبير في التكنولوجية، تطورت الوسائل المستعملة في عملية الغش أيضا، مثل استعمال الساعة الذكية «Smart watch»، أو سمعات الـ«Airpods»، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة التي يستعملها الطلاب في عمليات الغش داخل اللجان أثناء الامتحانات.

وفي هذا الصدد، أوضح محمود الحديد، الخبير القانوني، أن الغش في الامتحانات من التصرفات المكروهة ويعاقب عليها القانون المصري، موضحا أن المادة الثانية من قانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، تحتوي على عقوبات صارمة لكل من يستعمل أجهزة اتصال مختلفة أو يتم ضبط أحد هذه الأجهزة بحوزة الطالب داخل لجنة الامتحان، وهي دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلف جنيه، إلى جانب قيام المحكمة بمصادرة هذه الأجهزة.

الهدف من القانون

ويهدف القانون إلى الحفاظ على سير عملية امتحانات الثانوية العامة، وكل صفوف الدراسة المختلفة، من خلال وضع ضوابط واضحة وعقوبات صارمة، حيث قال الحديدي: «جاء القانون من أجل الحفاظ على النظام داخل اللجان، إلى جانب الحرص على مقاومة الغش داخل اللجان أثناء الامتحانات، من خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون، كما أن أحكام هذا القانون يتم تطبيقها مع الحرص على أحكام قانون الطفل، وعدم الإخلال بأي من المواد المنصوص عليها به».