نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد 2022.. قرار مهم بشأن «أوبن بوك»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد 2022، الأسبوع الماضي، حيث تُعقد الامتحانات يوم 26 يونيو المقبل وتنتهى يوم 21 يوليو المقبل، علاوة على تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والملاحظين والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان، من خطر الإصابة بعدوى الفيروس التاجي.

نظام امتحانات الثانوية العامة 2022

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد 2022، ستعقد ورقيًا وليس إلكترونيًا، وستكون الإجابة في «البابل شيت»، مشيرًا إلى عدم إلغاء الـ«أوبن بوك»، في الامتحانات، حيث أنه مصطلح أجنبي يكمن فلسفته في وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ، وهذا يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يسمى «كراسة المفاهيم»، وهي مصدر ثري للمعلومات أيضًا بديلاً عن الوسائل الأخرى، قائلاً للطلاب: «انتظروا الشرح الوافي قريبا».

نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد 2022 مناسب لجميع الطلاب

وقال «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد 2022، مناسب لجموع الطلاب العلمي والأدبي، وأنه سيتم توزيع ورقة المفاهيم على الطلاب داخل لجان الامتحانات، لافتًا إلى أن ورقة المفاهيم سيضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتحتوى على أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسى التي كان يقتضى على الطالب فهمها، وتتضمن المعلومات التي يحتاجها الطالب أثناء أداء الامتحانات، ولن يحتاج الطالب لحفظ القوانين أو المعادلات أوالبحث عنها في الكتاب المدرسي.

تجهيز غرف عزل داخل لجان الثانوية العامة

وأوضح وزير التعليم، أنه سيتم تجهيز غرف عزل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لتقديم الدعم اللازم لأي طالب أو مراقب أو مشرف أو ملاحظ أو رئيس لجنة، يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، مطالبًا الطلاب بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.