موعد امتحانات الثانوية العامة 2022.. أواخر يونيو المقبل

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال تحديد أعداد اللجان وتجهيز جداول الامتحانات، والعمل على تجهيز أرقام الجلوس لتوزيعها على الطلاب، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وزير التعليم: بدء امتحانات الثانوية العامة 26 يونيو المقبل

وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في وزارة التربية والتعليم، للإعلان عن كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، إن الامتحانات ستعقد يوم السبت الموافق 26 يونيو المقبل، مطالبا الطلاب بالاستعداد الجيد للامتحانات، لافتا إلى أن الوزارة استعدت جيدا لعقد الامتحانات، حتى يتثنى لجميع الطلاب في أداء الامتحانات في جو هادئ ومناسب.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تعتمد على الفهم

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، منوها إلى أنه سيتم توفير أجهزة حرارية بجميع اللجان الامتحانية، لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للأطمئنان على صحتهم، علاوة على حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية العامة، لمنع حدوث أي زحام، وللحد من تفشي فيروس كورونا.

إجراءات صارمة ضد كورونا

وأشار شوقي، إلى أن الوزارة بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، سيتم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان بصورة دورية، وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل كل اللجان، علاوة على توفير الكمامات الطبية وتوزيعها على الطلاب، لضمان سير امتحانات الثانوية العامة دون أي معوقات.