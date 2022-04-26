احتفالا بليلة القدر .. محاضرة مشتركة لـ«الخشت والأزهري» حول القرآن الكريم

استضافت جامعة القاهرة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، في ندوة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعنوان «القرآن المجيد: من التنزيل إلى الحضارة»، ضمن أنشطة أسرة من أجل مصر في إطار الاحتفال بـ ليلة القدر وشهر رمضان 2022، بحضور عمداء الكليات المختلفة وطلاب الكليات المختلفة، وسط التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

حوار مفتوح مع طلاب الجامعة حول أهم القضايا المعاصرة محليًا ودوليًا

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تؤكد من خلال الندوة علي مجموعة من المعاني والمقاصد، وذلك في إطار الرؤية الرمضانية الروحانية للوحي الكريم من خلال القرآن والحضارة، موضحا أن الجسر بينهما تعرض لعوامل الزمن لعدد من المتغيرات، وأنه يجب إعادة بناء هذا الجسر بين حين وآخر، موضحة أن جامعة القاهرة تسعى بالاشتراك مع العلماء أن تضع عدد من الخطوات تهدف إلى إعادة البناء بين الهدفين، مؤكدا أن مشاركة الطلاب تهدف إلى الحوار الكامل، موضحا أن الحوار هو المولد للمعاني والمقاصد، والإفكار الجديدة.

نشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي

وأضاف الخشت، أنه في نهاية اللقاء المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات الكبرى سيتم توزيع مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة على الطلاب من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمامهم، ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي في إطار الجهود المتواصلة نحو تطوير الوعي الوطني.

وأعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح مع الطلاب حول أهم القضايا المعاصرة، محليا ودوليا، بهدف إثراء أفكارهم عبر تفاعلهم مع المحاضرين من كبار العلماء والمفكرين الذين تستضيفهم الجامعة بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.