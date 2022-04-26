لماذا تتغير ليلة القدر كل عام وما سر تسميتها بهذا الاسم؟.. أزهري يجيب

يترقب عدد كبير من المسلمين ليلة القدر التي وصفها الله عز وجل بأنها خير من ألف شهر، فهي ليلة مليئة بالخير والبركات ولهذا تحرص فئة كبيرة من المسلمين على الاجتهاد الشديد في العبادة وطاعة الله عز وجل، من أجل اغتنام فضل وبركات هذه الليالي المباركة، كما يحرص العديد منهم على دعاء «اللهم بلغنا ليلة القدر»، لما في هذه الليلة من خير كبير.

ياسر سلمي: الأقدار لا تتغير في ليلة القدر أو غيرها

يتساءل العديد حول سر تسميتة ليلة القدر بهذا الاسم تحديدا، وأجاب عن هذا السؤال، الشيخ ياسر سلمي، الداعية والباحث في التراث الإسلامي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم بسبب مكانتها وقدرها الكبير، لذا سميت بالـ«القدر»، تمجيدا لمكانتها.

وقال سلمي: «ليلة القدر هي ليلة مميزة وذات مكانة وقدر كبير بين كل ليالي العام، وكلمة القدر جاءت من قدرها العالي»، وهناك البعض من المواطنين يظنون أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن فيها يمكن للأقدار أن تتغير، وقد أوضح سلمي أن هذا الكلام غير صحيح لأن الدعاء يغير القضاء وليس القدر كما أن الدعاء في أي وقت يمكن أن يغير القضاء وليس فقط في ليلة القدر، وقال موضحا: «الدعاء يغير القضاء وليس القدر وهذا يحدث في أي وقت وليس فقط في ليلة القدر لذا فتسميتها بهذا الاسم لا علاقة له بهذا الأمر».

سبب تغير موعد ليلة القدر كل عام

وأوضح سلمي أن هناك فرق بين القضاء والقدر، فالقدر لا يتغير وهو ما كُتب للإنسان منذ ولادة الإنسان إلى نهاية حياته، أما القضاء فيمكن أن يتغير بالدعاء، كما أوضح أيضا أن القضاء نوعان: قضاء مُبرم وقضاء معلق، والقضاء المعلق هو الذي يغيره الدعاء، حيث قال: «القضاء نوعان، قضاء مُبرم وقضاء معلق، القضاء المُبرم لا يتغير، إنما القضاء المعلق فيتغير بالدعاء، ويتم هذا عند الدعاء في أي وقت ولا يقتصر على ليلة القدر فقط».

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فيديوهاتها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أن ليلة القدر موعدها ليس ثابت، ويتغير كل عام: «الله عز وجل أنزل القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما خرج النبي ليخبر الناس بليلة القدر وموعدها المحدد ووجد شخصين يتشاجران وتدخل بينهما وبعد هذا أنساه الله عز وجل موعدها»، كما أوضحت دار الإفتاء أن الحكمة في هذا أن يحرص العبد على طاعة ربه طول الوقت.