نقيب المهندسين يلتقي وفد جمعية أشري القاهرة «صور»

التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وفدا من جمعية «أشري القاهرة»، وذلك في إطار تنظيم «المعرض الدولي السادس للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة» والمقرر تنظيمه تحت رعاية نقابة المهندسين خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو المقبل.

نقيب المهندسين

وقال بيان عن نقابة المهندسين اليوم إنه قد تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين النقابة والجمعية في مجال تدريب المهندسين العاملين في مجال التبريد والتكييف والتهوية لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، شهد اللقاء تقديم درع جمعية «أشري» لنقابة المهندسين.

أشري القاهرة

كما أوضحت نقابة المهندسين في بيانها، أن جمعية «أشري القاهرة» هي أحد أفرع الجمعية العلمية الأمريكية «أشري» لمهندسي التبريد والتكييف والهواء، وهي جمعية تقنية تضم الأفراد والمنظمات المهتمين بالتدفئة والتبريد وتكييف الهواء.