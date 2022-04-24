«الوقائع المصرية» تنشر التشكيل الرسمي لهيئة مكتب نقابة المهندسين

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر بتاريخ 21 أبريل 2022، برقم 94، التشكيل الرسمي لهيئة مكتب نقابة المهندسين، وقالت النقابة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «قرار نقابة المهندسين المصرية رقم (1/1) لسنة 2022، بتشكيل هيئة مكتب النقابة، الوقائع المصرية» وهو ما يعني إعلان التشكيل رسميا ومباشرة هيئة المكتب لمهامها.

تشكيل هيئة مكتب المهندسين

وبخصوص تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين فقد أشار القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية إلى أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، ولائحته التنفيذية، والنظام الداخلي لنقابة المهندسين، ومحضر اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022، فقد تقرر تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، على النحو التالي:

1- المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين.

2- المهندس حسام الدين مصطفى رزق، وكيل النقابة.

3- المهندس إيهاب أحمد محمود خضر وكيل النقابة.

4- المهندس يسرى عبدالله سالم سليم، الأمين العام.

5- المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق.

6- المهندس أحمد محمد صبري، أمين عام مساعد.

7- المهندس المعتز بالله محمد بركات، أمين صندوق مساعد.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور في الوقائع المصرية على الآتي: على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

إلغاء توقيع نقيب المهندسين على الكارنيهات

وفي قرار آخر أصدره المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، نص على الآتي: «في إطار سياسة عودة نقابة المهندسين إلى تقاليدها المعهودة، قرر نقيب المهندسين طارق النبراوي، إلغاء توقيع نقيب المهندسين على كارنيهات العضوية وكارنيهات الرعاية الصحية، ليكون التوقيع لـ الأمين العام، وفقًا لما كان معمولًا به منذ عشرات السنوات وتوقف منذ عامين».