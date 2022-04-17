بحضور 3 وزراء.. نقيب المهندسين: نحن في خدمة الدولة وداعمون لها.. «صور»

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين إن النقابة وأبناءها يدعمون الدولة المصرية العظيمة، وأن نقابة المهندسين تؤكد على دورها كاستشاري هندسى للدولة.

وأضاف «النبراوي» أن «نقابة المهندسين على استعداد تام لتقديم كافة خدماتها لزملائنا النواب، وتدعوهم لاعتبار النقابة العامة والنقابات الفرعية في كافة محافظات الجمهورية هي مقار دائمة لهم لخدمة الوطن"، مقدمًا التحية لكل مهندس مصري يبذل الجهد والعرق في موقعه لخدمة الوطن.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل الإفطار الذى نظمته النقابة اليوم، الأحد 17 أبريل 2022، بحضور المهندس محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، والمهندس محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما حضر عدد من رؤساء الهيئات ورؤساءالنقابات الفرعية، وأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من المهندسين.

وأعرب «النبراوي» عن سعادته بهذا الجمع، الذي يعبر تعبيرًا حقيقيًا عن تلاحم المهندسين المصريين في كافة مواقعهم، وهو ما يؤكد الرغبة للمهندسين في تقديم كل ما في استطاعتهم لخدمة الوطن.

وقال نقيب المهندسين: «نلتقي اليوم مهندسي مصر الذين يقودون التنمية والتعمير في ربوع مصر ويتحملون مسؤولية نقل مصر إلى عصر جديد مليء بالتفاؤل والأمل»

واختتم المهندس طارق النبراوي كلمته بتقديم التحية للمهندس علي أبوالقاسم، المهندس المصري الذى ثبتت براءته مما نسب اليه، مشيدًا بالموقف المصري الصلب على كافة المستويات ومن كل الأجهزة والوزارات ونقابة المهندسين، الذي كان له الأثر الكبير في عودته إلى أسرته ووطنه.

وفي بداية الاحتفالية قام المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين بالترحيب بالحضور من السادة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

مشيرًا إلى أن هذا الحفل يأتي كتقليد تحرص النقابة على إقامته سنويًا من أجل دعم أواصر الصداقة والعلاقة الطيبة بين أعضاء مجلس النقابة من جهة وبين كافة المؤسسات بالدولة والالتقاء في أجواء رمضانية مميزة.

وكان في استقبال الحضور المهندس يسري عبد الله سالم الأمين العام للنقابة، والمهندس حسام الدين مصطفى رزق والمهندس إيهاب خضر، وكيلا النقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد، والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد.