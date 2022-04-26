هيئة قصور الثقافة: «سينما الشعب» تبدأ في أول أيام العيد بـ5 دور عرض

قال الفنان هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن «سينما الشعب» مبادرة فنية انطلقت في ضوء توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وتهدف إلى نشر الفن السينمائي في كل مكان، مضيفا «عندنا ميزة في كل إقليم دور عرض سينمائي في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودي نقطة فارقة نقدر نستغلها، ومشروع مهم جدا».

أفلام في دور عرض قصور الثقافة.. التذكرة في متناول الجميع

وأوضح «عطوة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رمضان ويانا» المذاع على «نغم إف إم»، من تقديم شافكي المنيري، أن سعر تذكرة الفيلم في دور عرض هيئة قصور الثقافة سيكون في متناول الجميع، وينطبق عليه مسمى «السينما للشعب»، وستعرض أفلاما للمتدربين تحت مسمى «ابدأ حلمك للسينما»، إضافة لأفلام تنتجها وزارة الثقافة من خلال المركز القومي للسينما وقصر السينما للوزارة وأكاديمية الفنون، وتُقدم هذه الأعمال قبل الفيلم الطويل بحد أقصى 7 دقائق.

فرصة لعرض الأعمال الفنية الشبابية

وأشار الفنان هشام عطوة إلى أن مبادرة وزارة الثقافة تعتبر فرصة لصناع السينما الشباب وعرض أعمالهم للجمهور، مؤكدا أن الهدف هو أن تصل الخدمة الثقافية للمواطن المصري.

وتابع قائلا: «أول يوم العيد سوف تكون سينما الشعب جاهزة في خمسة دورعرض كمرحلة أولى، وهي قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وقنا بالصعيد، والبحر الأعظم، وشبين الكوم بالمنوفية، وبعد العيد بشهر سنضيف 5 دور عرض أخرى، وهكذا حتى نصل لكل المحافظات والأماكن».