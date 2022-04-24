وزارة الثقافة تختتم فعاليات برنامج «هلّ هلالك» بمسرح الهناجر

تختتم وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الإنتاج الثقافي غدا الاثنين، فعاليات برنامج «هل هلالك»، في نسخته السادسة، والذي انطلقت فعالياته يوم 10 رمضان الموافق 11 أبريل الجاري، بساحة مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك مدير منظمة إيسسكو، والذي شارك بالافتتاح في إطار الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

حفل فني لـ فاطمة محمد علي

وتحيى الليلة المطربة فاطمة محمد علي، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، حفلا ضمن الفعاليات، وتقدم باقة من أجمل الأغاني الدينية والوطنية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل التي تغنى بها كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ومن أبرز فعاليات الختام حفل نجوم مسابقة «أنا المصري»، بقيادة المايسترو تامر غنيم بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وكانت وزيرة الثقافة مجموعة من أبطال حرب أكتوبر 1973، كما كرمت مجموعة الفنانين الذي شاركوا في تقديم أعمال فنية تتناول أحداثا وطنية وهم الفنانين: مصطفى شعبان، وبشرى، وليلى عز العرب، وناهد رشدي، والشاعر أمير طعيمة، واسم الفنان أحمد حلاوة، وتسلمت الجائزة ابنته هبة، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم.

ختام «هل هلالك»

وشهدت الفعاليات المتنوعة على مدار الليالي السابقة، إقبالًا كبيرًا من الجمهور هذا العام، خاصة مع تقديم الفعاليات مجانا للجمهور، وذلك بهدف تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجمهور للاستمتاع بالفقرات الثقافية والفنية.

ومن الفقرات المميزة التي جرى تقديمها على مدار أيام البرنامج؛ رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت الليلة الكبيرة، الذي يقدمه البيت الفني للمسرح، والذي تميز أيضا بتصميم عرائس للدكتور ناجي شاكر، وإخراج صلاح السقا.

كما شمل البرنامج «ركن الطفل»، الذي يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، على مجموعة من الورش الفنية، لتدريب الأطفال على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم.