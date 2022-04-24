رئيس قصور الثقافة يشهد استعدادات إطلاق «سينما الشعب»

اجتمع اليوم المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف العام على مشروع سينما الشعب، مع فريق عمل تشغيل دور العرض السينمائي بالمواقع الثقافية المشتركة فى المرحلة الأولى من مشروع سينما الشعب الذى من المزمع إنطلاق فعالياته اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 بعرض فيلم احمد حلمى «واحد تانى».

تفاصيل مشروع سينما الشعب

ويبدأ المشروع بخمسة دور عرض في 4 محافظات، هي سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى، ثم يعمم بمختلف أنحاء الجمهورية ويضم أفلام روائية قصير أو تسجيلية قصيرة من إنتاج وزارة الثقافة ممثلة في أكاديمية الفنون والمركز القومي للسينما والإدارة العامة للثقافة السينمائية تعرض قبل بداية الفيلم السينمائى الرئيسي الذي تقدمه شركات التوزيع الكبري، ما يساهم فى إلقاء الضوء على الأعمال المتميزة التى تنتجها وزارة الثقافة ويساهم في نشر الوعي المجتمعي وكذلك الأعمال المستقلة المتميزة.

40 جنيها فقط قيمة تذاكر العروض

وأعلنت وزارة الثقافة أسعار التذاكر الخاصة بالعروض، والتي تبلغ 40 جنيها فقط، وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في بيان سابق، أن المرحلة الثانية من مشروع «سينما الشعب» تشمل 4 محافظات أخرى هي «قصر ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، سينما هيبس بالوادي الجديد، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء».

وأكدت الثقافة أن المشروع يبرز إيمان الدولة بدور القوى الناعمة وتأثير الثقافة والفنون فى تشكيل الوعي العام.

وفيلم «واحد تاني»، بطولة الفنان أحمد حلمي وتأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وبدأ أحمد حلمي في الترويج للفيلم بفيديو دعائي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.