خالد عكاشة: كل الأسر المصرية تحتفل بذكرى تحرير سيناء

وجه العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، التهنئة للشعب المصري في عيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن اليوم مناسبة وطنية عظيمة، نتذكر خلالها بكل فخر وسعادة، مشددًا على أن سيناء كاملة عادت لجسد مصر، وهذا نتاج وحصاد جهد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر عام 1973، وصولًا إلى جهد الكتيبة الدبلوماسية التي خاضت المفاوضات لاسترداد سيناء، والتي وجه لها الرئيس عبدالفتاح السيسي شكرًا خاصًا بعد الجهد الكبير في التفاوض الذي بذلوه بعد الجهد العسكري.

الأسرة المصرية كاملة لها حق الاحتفال بتحرير سيناء

وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رمضان ويانا» المذاع علي نغم إف إم من تقديم شافكي المنيري، أن الرئيس السيسي وجه الشكر لكتيبة الدبلوماسيين، وفريق القانونيين، وهذا يؤكد أن كل جهات الدولة كانت تعمل في هذا التوقيت للوصول للحظة انتصار كاملة ومتكاملة، وكل الأسر المصرية لها نصيب وحق في هذا اليوم، وهناك إرادة حديدية للشعب المصري، من 1967 مرورا بـ1973، وكنا أمناء على هذه التضحيات، ومصر كلها لديها نصيب في أرض سيناء وفرحتنا واحتفالنا.

وأكد عكاشة أنه لأول مرة يوجد توجهًا إيجابيًا لخطة التنمية الشاملة، إذ كان يتجدد الحديث بضرورة تعمير سيناء في كل مناسبة سابقة، ولكن منذ 2013، «شايفين طفرة، من أول الفرع الثاني لقناة السويس، وخطط تسبق الزمن، ولم يتوقف الأمر عند هذا المشروع، ولكن نجد بعدها حزمة متكاملة من المشروعات التنموية لصالح أبناء سيناء».

عكاشة: مصر تخوض حروبا شرسة

وتابع «عكاشة» أن مصر كانت تخوض حروبا شرسة، ما بين المصريين وجماعات إرهابية، لإفساد مخططهم في تمزيق النسيج الوطني الواحد، وكان مهمًا توثيق الأحداث وإعادة تنشيط الذاكرة ليظل الجميع منتبهين أن الدولة المصرية بمؤسساتها وشعبها، استطاعت تحقيق انتصار حقيقي لا يقل عن استرداد الأرض، لأننا استرددنا وطننا في ثورة 30 يونيو 2013، والصراع الذي تلاها في الحرب على الإرهاب.