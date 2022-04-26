محافظ أسيوط يكرم الفائزين بالمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم

كرم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الفائزين في المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم، بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، حيث تنظم مديرية الأوقاف المسابقة سنوياً، تحت رعاية محافظ أسيوط، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تم تنظيم حفل تكريم الفائزين داخل قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الشيخ عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيخ خلف عمار، مدير عام الوعظ والإرشاد الديني، والشيخ سيد عبد العزيز، أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور عيد خليفة، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ محمد عبد اللطيف، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد من رجال الدين وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة، ومديري الإدارات والأئمة والفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم والمحفظين.

مراسم الاحتفال بحفظة القرأن الكريم

بدأت فاعليات الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ جمعة سليم، تلاها ابتهالات وتواشيح دينية للشيخ يسري عبد الرحمن، ثم كلمات وكيل وزارة الأوقاف، ومحافظ أسيوط، وعقب ذلك تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة.

تهنئة محافظ اسيوط للشعب المصري

وحرص محافظ أسيوط على تقديم التهنئة لجموع الشعب المصري، لتزامن الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم واحتفالات المحافظة بالعيد القومي وعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مقدماً التهنئة للفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم، كما تقدم بالشكر والتقدير للقائمين على التنظيم، وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة، التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بقرى ومراكز المحافظة، وتحفيزهم على مواصلة التفوق، فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.

ولفت المحافظ إلى دور حفظة القرآن الكريم في المستقبل القريب، لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً من كل سوء، وأوضح أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب، وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم، ويجري تكريمهم ليكونوا مثلاً أعلى يُحتذى به.

وكيل الأوقاف يشيد بدعم المحافظ لحفظة القرآن

ومن جانبه، أشاد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط باهتمام المحافظ، اللواء عصام سعد، بأنشطة ومسابقات مديرية الأوقاف بقطاعاتها المختلفة، وهو ما يظهر جلياً في الدعم الذي يقدمه المحافظ لمثل هذه المسابقات، وتشجيعه لحفظة القرآن الكريم، خاصةً الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

المسابقة الكبرى تقدم لها 488 متسابقاً

وأوضح «القبيصي» أن المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي يتم تنظيمها كل عام قد تقدم لها 488 متسابقاً هذا العام، حيث تم إجراء فاعليات المسابقة، التي فاز بها 82 متسابقاً، مقسمين إلى 5 مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً، والثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن، والثالث حفظ نصف القرآن الكريم، والرابع حفظ ربع القرآن، والخامس لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى زيادة إجمالي المبالغ والجوائز المخصصة للفائزين إلى 60 ألف جنيه.