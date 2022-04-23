وزارة الأوقاف تعلن أسماء 20 فائزا في مسابقة القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن أسماء 20 فائزًا في مسابقة القرآن الكريم، التي جاءت في إطار عناية الوزارة بفهم معاني القرآن الكريم وبالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، أسماء المجموعة الثانية من الفائزين في مسابقة شهر القرآن، وعددهم (20) فائزًا، ليصل إجمالي عدد الفائزين في مسابقة «شهر القرآن»، التي انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك 1443هـ، إلى (51) فائزًا، إذ فاز كل منهم بجائزة مالية قدرها (500 جنيه) ومجموعة من سلسلة «رؤية» للفكر المستنير.

أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من وزارة الأوقاف

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد صرف المكافأة المقررة للمجموعة الثالثة، في مسابقة القرآن الكريم، ووجه مديري المديريات بتسليم الفائزين مجموعة من سلسلة «رؤية» للفكر المستنير للفائزين في المسابقة، وهم:

1ـ نهى عطية المتولي فياض بكالوريوس علوم وتربية - الجيزة.

2ـ محمد عبد الله محمد درويش - أخصائي مساحة - بني سويف.

3ـ سماح أحمد عبد الله محمد المتولي - واعظة متطوعة - الدقهلية.

4ـ عطية أحمد علي محمد - ذوي احتياجات خاصة - مطروح.

5ـ عمر عبد الصمد علي أحمد - إمام وخطيب بوزارة الأوقاف - قنا.

6ـ هداي سامي السيد محمود عبد القادر - طالبة - بورسعيد.

7ـ شيرين شحات أحمد حسين - مراجع حسابات بديوان عام محافظة السويس - السويس.

8ـ علي أحمد بدوي سيد - معلم أول حاسب آلي بالتربية والتعليم - أسيوط.

9ـ أحمد واضح عبد النبي محمد - صحفي بجريدة الميدان وعضو نقابة الصحفيين - القاهرة.

10ـ حمد محمد سعد عبد الونيس - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة - البحيرة.

11ـ طه عزت أحمد - ضابط بالقوات المسلحة - الشرقية.

12ـ عمرو إبراهيم أمين حسن - فني تكييف وتبريد بشركة Ecs - الجيزة.

13ـ ضياء إبراهيم محمد المنسوب جعفر - مدرس مساعد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر - الغربية.

14ـ محمد راضي رياض - فرد أمن - الجيزة.

15ـ سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل - واعظة متطوعة بالأوقاف - القاهرة.

16ـ الدكتورة ثناء محمد أحمد عمار - طبيبة بيطرية بإدارة كوم حمادة - البحيرة.

17ـ ياسر محمد محمد علي - موظف بديوان عام محافظة بورسعيد - بورسعيد.

18ـ نهال أحمد علي عثمان - طالبة بالصف الأول الثانوي بمعهد بني مر - أسيوط.

19ـ مرفت عزت محمد عثمان - واعظة متطوعة بالأوقاف - القاهرة.

20ـ دعاء مصطفى محمد الشهاوي - مدرسة القرآن الكريم بمعهد القراءات بالطور - من ذوي الهمم - جنوب سيناء.

أسئلة مسابقة القرآن الكريم من وزارة الأوقاف

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الفرصة ما زالت كبيرة في الجوائز اليومية لـ مسابقة القرآن الكريم والمجمعة أمام الجميع، موضحة أن أسئلة المسابقة تذاع يوميًّا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد في تمام (06:45) من صباح اليوم التالي.