تكريم 143 مشاركًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم بنادي بنها الرياضي «فيديو»

كرّم مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي، جميع المشاركين في مسابقة «نور المصري» لحفظ القرآن الكريم بنادي بنها الرياضي، وعددهم 143 متسابقًا، وبحضور كل من الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، والنائب أبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس إدارة نادي بنها الرياضي.

«الوطن» أجرت بثا مباشرًا لحفل التكريم، حيث جرى تكريم المشاركين في المسابقة، وعددهم 143، وقرر مجلس الإدارة مضاعفة الجوائز في نسخة رمضان العام المقبل المقرر عقدها في نفس التوقيت. وفي حفل التكريم تحدّث الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف عن فضل حفظ القرآن.

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أكبر مسابقة لحفظ القرآن بالنادي

وأكد الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس مجلس إدارة نادي بنها، أن هذه المسابقة تُعد أكبر مسابقه لحفظ القرآن الكريم بالنادي على مدار السنوات الماضية، من حيث عدد المشاركين والمُكرمين، لافتًا إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم بالنادي، ومؤكدًا على تكريم أعداد أكبر من حفظة القرآن الكريم في السنوات المقبلة.

لجنة من مديرية الأوقاف

وقالت رضوى الشافعي، عضو مجلس إدارة النادي، إنه تم اختبار جميع المشاركين بالمسابقة على مدار يومين متتالين، بمشاركة لجنة من مديرية الأوقاف بالقليوبية، بعد تقسيم المتقدمين إلى فئات طبقًا لعدد الأجزاء.