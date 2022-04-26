عاجل.. أردوغان يعتزم زيارة السعودية الخميس المقبل لتعزيز التعاون

أعلن موقع «سكاي نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل، اعتزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة المملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، للاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن تركيا تواصلت مع العديد من دول الخليج من أجل الحصول على دعم اقتصادي في الوقت الذي تواجه فيه تضخما حادا، وتفاقما بارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية سابقة: «نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة».