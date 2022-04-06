تونس تستدعي السفير التركي اعتراضا على تصريحات أردوغان: تدخل غير مقبول

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ السلطات التونسية استدعت السفير التركي لديها، لإبلاغه الاحتجاج على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن حل البرلمان التونسي، معتبرة أنّ الأمر تدخل غير مقبول في شؤونها.

جلسة افتراضية قانونية

وكان البرلمان التونسي، أقر اليوم، في جلسة افتراضية قانونية، إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

حل البرلمان التونسي

وخرج الرئيس التونسي، خلال كلمة متلفزة، مؤكدا أنّ حل البرلمان جاء بهدف الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، معتبرا أنّ اجتماع البرلمان وما صدر عنه يعد «محاولة انقلابية فاشلة».

وعلق بعدها الرئيس التركي في بيان نقلته عنه وكالة الأناضول التركية للأنباء، أنّ الحكومة التركية تأسف لحل مجلس نواب الشعب التونسي، متمنيا ألا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الحالية في تونس، وهو الأمر الذي أغضب السلطات التونسية واستدعت على إثره السفير التركي في البلاد.