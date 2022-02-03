رئيس إسرائيل يتوجه لتركيا في مارس.. وتوقعات برد أردوغان للزيارة

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي قبيل سفره إلى أوكرانيا، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، سيزور تركيا في منتصف مارس المقبل، وذلك بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجارى.

وأوضح أردوغان، أنه من المتوقع إبرام صفقة بين إسرائيل وتركيا تتعلق بمجال الطاقة، فالنفط يُستخدم في السلام وبالطبع تركيا مع السلام، ولكن حال استخدامه في أغراض أخرى فلكل دولة الحق في الاختيار بما يتماشى مع سياستها، مضيفا أن العلاقات التي يعمل على ترسيخها مع إسرائيل مبنية على أساس الربح المتبادل، ومن ثم فإن أنقرة ستبذل ما بوسعها إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل.

العلاقات مع تركيا لن تكون على حساب الحلفاء

أفاد أردوغان، حول اقتراح تركيا لإسرائيل ببناء خط أنابيب غاز إلى أوروبا يمر عبر تركيا، أن المسؤولون الإسرائيليين متمسكين بعلاقاتهم مع الحلفاء وعلاقات إسرائيل الاستراتيجية مع قبرص واليونان، ومن ثمّ فأي تقدم في هذا الشأن لن يؤثر على العلاقات.

يذكر أن تركيا عارضت باستمرار عمليات الحفر التي تقوم بها حكومة قبرص اليونانية من جانب واحد في شرق البحر المتوسط، مؤكدة أن جمهورية شمال قبرص التركية لها أيضا حقوق في الموارد في المنطقة المحيطة بجزيرة قبرص المقسمة منذ عام 1974.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم، إن زيارة الرئيس الإسرائيلى لتركيا جاءت بدعوة موجهة في محادثة تليفونية من «أردوغان»، موضحة أنه بعد زيارة «هرتسوج» لتركيا، من المتوقع أن يرد الجانب التركي الزيارة.

وأضافت هيئة البث أن «أردوغان» أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، للتعزية بوفاة والدته، مضيفة أن هذا هو الاتصال الثالث بينهما خلال أقل من عام.