«شارة نصر».. مسلسل فلسطيني يوثق بطولة أسرى سجن جلبوع الإسرائيلي

من رحم معاناة كبيرة للأسرى الفلسطينيين، خرج المسلسل الفلسطيني «شارة نصر جلبوع» موثقًا كم هائل من الصعوبات التي واجهت نقل المعلومات التي توثق هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، ما تسبب في كسر هيبة الاحتلال الإسرائيلي باعتبار أن هذا السجن هو الأقوى في الأراضي العربية المحتلة.

عمليات تشويه

وفي ظل تشويه الحقائق من قبل الآلة الإعلامية الإسرائيلية، كان على الدراما الفلسطينية أن تواجه الرواية الإسرائيلية برواية تدحض الأكاذيب التي تم نشرها، ليأتي المسلسل مجسدًا بطولات الأسرى الستة.

ووفقًا لما نقلته وكالة «فلسطين اليوم»، فإن: «المسلسل تناول قصة الـ6 أسرى الذين استطاعوا كسر قيد السجان الإسرائيلي ونيل حريتهم من سجن جلبوع بقيادة الأسير الفلسطيني محمود العارضة».

أهداف المسلسل

وعن أهداف المسلسل، قال مؤلف المسلسل الكاتب زكريا أبو غالي، إنه في المقام الأول يهدف إلى إظهار بطولة الأسرى ومساعديهم الذين كسروا قيد الاحتلال والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن المسلسل يرد على المسلسلات الهابطة التي تهدف إلى بث الفرقة من خلال تشويه صورة الأسرى الأبطال، وإلحاق الضرر بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وأضاف الكاتب الفلسطيني، أنه كان لزامًا على الإعلاميين والكتاب الفلسطينيين أن يرتقوا بهذه العملية البطولية وتجسيدها في عمل فني درامي، مضيفًا أن المسلسل يُعرض طوال شهر رمضان على قناة «القدس اليوم» التي أنتجته، مشددًا على أنه في ظل تشويه النضال الفلسطيني الذي تشهده الدراما والفضائيات، كان لابد من مواجهة المسلسلات الهابطة والتي تدعو إلى التعايش مع الاحتلال.

وقال «أبو غالي»، إن المواجهة لابد أن تتم عن طريق أفلام ومسلسلات فلسطينية لإبراز النضال الفلسطيني.

وعملية «نفق الحرية» تشير لهروب 6 أسرى فلسطينيين وقعت في شهر سبتمبر 2021، بينهم 4 محكوم عليهم بالسجن المؤبد، حيث استطاع الأسرى حفر نفق في زنزانة السجن، وتمت العملية من خلاله، ما تسبب في إحراج كبير لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية.