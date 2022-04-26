بسمة مصطفى: سعيدة بالمشاركة في مسلسل سوتس بالعربي

أعربت الممثلة الشابة بسمة مصطفى، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في مسلسل «سوتس بالعربي»، وتعاونها مع أحمد داوود، ومحمد شاهين، موضحة أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع أحمد داوود، وهو شخص متعاون جدًا على المستوى الشخصي والإنساني.

وفي حديث خاص لـ«الوطن»، قالت الممثلة الشابة بسمة مصطفى، إنها رُشحت للمشاركة في مسلسل «سوتس بالعربي»، ضيفة شرف، عن طريق أحد أعضاء فريق العمل، متابعة: «وعندما عُرض عليّ الدور وافقت على الفور، لأن جميع فريق عمل مسلسل سوتس بالعربي، متميزون».

بسمة مصطفى: مخرج سوتس بالعربي متعاون جدًا

وأشارت الفنانة الشابة بسمة مصطفى، إلى أن المخرج عصام عبدالحميد، كان متعاونًا جدًا، قائلة: «مخرج مسلسل سوتس بالعربي، كان دائمًا يساعدني حتى يخفف من حدة التوتر، وإزالة جميع الحواجز التي كانت بيننا، لكي أقدم أفضل ما عندي في المسلسل».

بسمة مصطفى: محمد شاهين قنبلة كوميديا

كما تحدثت الممثلة الشابة عن الفنان محمد شاهين، موضحة: «محمد شاهين شخص جميل جدًا، وكان بيساعدني، ولما يقف قدامه بحس إني واقفه قدام قنبلة كوميديا، وده كان بيحفزني أني أقول إفيهات قدامه كتير».

فريق عمل مسلسل سوتس بالعربي

ويشارك في مسلسل سوتس بالعربي عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: آسر ياسين، وأحمد داوود، وصبا مبارك، وريم مصطفى، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو سيناريو وحوار كلًا من: محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد ومن إخراج عصام عبدالحميد.