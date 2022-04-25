محمد شاهين عن «سوتس بالعربي»: شخصية قدري الزيات لطيفة ودمها خفيف

أعرب الفنان محمد شاهين، عن سعادته البالغة بمشاركته في مسلسل سوتس بالعربي، بطولة الفنان آسر ياسين، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي» طوال شهر رمضان، والمأخوذ من قصة مسلسل «سوتس» الأمريكي، إذ ذكر أنه قد شاهد المسلسل الأجنبي منذ فترة طويلة، وعندما تحدث معه طاقم عمل مسلسل سوتس بالعربي عن نيتهم في عمله ومشاركته فيه، أعرب لهم عن ترحيبه وسعادته للغاية للمشاركة في المسلسل: « كنت فرحان جدًا، وأكيد مش هعمل حاجة إلا لما تكون كويسة جدًا».

أحب الشخصية التي يقدمها «قدري الزيات»

وأضاف «شاهين»، خلال حواره في برنامج «دراما مصر»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أنه أحب الشخصية التي يقدمها «قدري الزيات» وهي شخصية «لذيذة جدًا دمها خفيف» على حد وصفه، موضحًا أنه أصر على عدم مشاهدته للمسلسل الأجنبي«سوتس» حتى لا يتأثر بالدور، وأصر على قراءة الورق بشكل عادي، والتعامل معه على أنه دور جديد: « الحمد لله وقتها مكنتش متذكر تفاصيل المسلسل الأجنبي، وجسدت المشاهد كأنها جديدة، والحمد لله طلعت حلو، أنا مش بقلد حد شوفته قبل كده، ولما بندمج في العمل بتخرج شخصيتي».

ظل يقرأ كثيرًا حول الشخصية التي سيقدمها

وأوضح الفنان محمد شاهين، أنه ظل يقرأ كثيرًا حول الشخصية التي سيقدمها: « بشرب الشخصية، وبحط حاجات كتير في دماغي وبركب الشخصية عشان الدور يطلع حلو»، موضحًا أنه كان هناك «كيمياء» في المسلسل بينه وبين الفنان أحمد داوود والفنان آسر ياسين: « حسيت إن كل واحد فيه عندي معاه حاجة، وكل واحد بعامله بطريقة، وكنت مبسوط جدًا بمشاركتي في العمل، لأن المسلسل قبل العرض الناس كانت بتقول هتعملوه إزاي ده؟ وليه يتعمل؟ وأكيد هيطلع وحش، لكن لما نزل الناس فرحت بيه جدًا».