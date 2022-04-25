مخرج «سوتس بالعربي» يكشف كواليس تصوير المسلسل: سعيد بردود الفعل

أعرب المخرج عصام عبد الحميد، مخرج مسلسل «سوتس بالعربي» الذي يُذاع طوال شهر رمضان الكريم على شاشة «سي بي سي»، عن سعادته البالغة من ردود الفعل الإيجابية عن المسلسل، إذ ذكر في البداية أنه تخوف هو والقائمون على العمل قبل بدء التصوير، بسبب فكرة محاكاة مسلسل أمريكي مشهود له، وله قاعدة جماهيرية في غالبية الدول ومنها مصر، إذ كان دائما يتخوف من مقارنات الجمهور بين المسلسل الأمريكي ونسخته العربية قبل تصوير العمل، وكذلك المقارنة بين الشخصيات.

أبطال المسلسل الأمريكي كان لديهم فرصة كبيرة للتدريب

وأضاف «عبد الحميد»، خلال حواره في برنامج «دراما مصر»، الذي يذاع على شاشة «extra news»، أن أبطال المسلسل الأمريكي كانت لديهم فرصة كبيرة للتدريب على تقمص ما يقدمونه إذ إن العمل لديهم كان من 9 أجزاء، وكان من الصعب لديه في البداية نقل المسلسل في سيزون رمضان، «الناس في رمضان مركزة على المسلسلات، وعملنا على اختيار شخصيات ليست وجوهها بعيدة عما جاء في المسلسل الأمريكي وفي نفس الوقت تحرك مشاعرنا، وتدينا الابتسامة في حياتنا، ونأخذ روح الشخصية فقط التي جسدت في المسلسل الأمريكي».

أصر على الحفاظ على الشخصية التي ظهرت في المسلسل الأمريكي

وأوضح مخرج مسلسل «سوتس بالعربي»، أنه أصر على الحفاظ على الشخصية التي ظهرت في المسلسل الأمريكي، «مكناش عاوزين الناس تحس إننا أخذنا حاجة من بره وشوهناها، بس برضوا كان فيه تاتش ابن البلد والجدعنة، يعني ناخد روح الشخصية ونجسدها بطريقتنا»، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته الكبيرة بالمشاركة مع محمد حفظي و ياسر عبد المجيد، مؤلفي المسلسل، «الحمد لله ورش العمل مرت بسلاسة جدا، كان عندنا مبدأ واضح وفريم واضح».