انتهاء تصوير مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين

كشف المُنتج طارق الجنايني انتهاء تصوير مسلسل سوتس بالعربي، قبل ساعات من صباح اليوم، وذلك بعد شهورٍ طويلة من التحضيرات والتصوير.

ونشر «الجنايني» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو من كواليس التصوير، مُعلقًا عليه بقوله: «فركش سوتس بالعربي».

تعرف على أبطال ومواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي

وشارك في مسلسل سوتس بالعربي عدد كبير من الفنانين، منهم آسر ياسين، وريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الذي يحمل الاسم نفسه، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج عصام عبدالحميد.

ويُعرض مسلسل سوتس بالعربي، عبر قناة cbc، في تمام الساعة 9 مساءً، أما موعد الإعادة الأولى فيكون في تمام الساعة 2.05 بعد منتصف الليل، وتتمّ إعادته مرة أخرى في اليوم الثاني الساعة 8.45 صباحًا.

طارق الجنايني يكشف كواليس بناء ديكور مكتب المسيري في مسلسل سوتس

وكان طارق الجنايني، قد نفى ما تردد بأنّ مكتب المسيري - زيدان- هو شركة حقيقية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: «ده يكور استغرق بناءه 3 أشهر على مساحة 1350 مترمربع، صممه ونفذه فخر الصناعة المصرية المهندس علي حسام، عمل حاجة خلت مهندسين ديكور كبار يفتكروا إن ده ديكور مكتب حقيقي وأصحاب الفورمات الأصلي مبهورين بالنتيجة النهائية والبلاتوه بقى مزار سياحي للي في الشغلانة وبيجوا يزورونا علشان يتفرجوا على حاجة عمرها ما اتعملت في الوطن العربي بالحجم ده ولا بالحلاوة دي».

وأضاف «الجنايني»: «بعد كدة صمم إضاءته أخويا الصغير سنناً، الكبير عملاً والتزاماً مصطفى أشرف فهمي، طبعاً كنا هنخسر بعض لما طلب 350 كيلو إضاءة علشان ينور بيها كل ركن في الديكور وتخليك تصور في أي ركن أو زاوية في أي وقت، بس أقنعني وحقيقي هو طلع حاجة فاقت توقعاتي وما سابش ولا تفصيلة ولا احتمال غير لما كان عامل حسابه، وأديكم شفتوا النتيجة».