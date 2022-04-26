الموسيقات العسكرية تشارك في احتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

قامت إدارة الموسيقات العسكرية، بتنفيذ زيارة لمستشفى سرطان الأطفال (57357)، قدمت خلالها عددا من العروض الفنية والمعزوفات الوطنية المتميزة، والتي تفاعل معها الأطفال والزائرين للمستشفى بحالة من السعادة والفرحة، وأشاد فريق عمل المستشفى والأطقم الطبية بتلك الفعاليات لما لها من أثر كبير في نفوس الأطفال ورفع الروح المعنوية لديهم، فضلاً عن تعميق ارتباطهم بالقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وفي سياق متصل شاركت الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصري العظيم في احتفالات ذكرى تحرير سيناء من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

جدير بالذكر، أن الموسيقات العسكرية المصرية تتمتع بسجل حافل يمتد عبر التاريخ، إذ حقق الفريق السيمفوني العسكري شهرة واسعة على المستويين المحلي والدولي، من خلال حصده العديد من الجوائز الدولية خلال كافة مشاركاته، كما تحتل الموسيقات العسكرية المصرية مكانة مرموقة لدى الشعب المصري لمشاركتها المتميزة بمختلف المناسبات والفعاليات.