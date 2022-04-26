يبحث قطاع كبير من الجمهور عن ضيف حلقة رامز اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 25 الثلاثاء 26 أبريل، خاصة مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان الكريم، كما أنه يحظى بنسبة متابعة كبيرة، كونه يُعرض عقب أذان المغرب مباشرة على قناة MBC مصر.

ضيف حلقة رامز اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 25 الثلاثاء 26 أبريل

ويأتي ضيف حلقة رامز اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 25 الثلاثاء 26 أبريل، الفنان عمرو يوسف، الذي يغيب عن السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي.

آخر أعمال عمرو يوسف

وتعاون الفنان عمرو يوسف، مؤخرا مع الفنان حسن الرداد، في مسرحية جديدة تحمل اسم كازانوفا، عرضت على هامش موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، عام 2100، حيث اختلفت المعايير ومقاييس الجمال حتى أصبح كازانوفا غير الوسيم أجمل رجل في العالم؛ ليستغل كازانوفا ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

يُذكر أن برنامج رامز موفي ستار تم تصويره في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.