عمرو يوسف يشيد بـ«الاختيار»: يظهر كفاءة الدراما المصرية وقوتنا الناعمة

قال الفنان عمرو يوسف، إن مسلسل الاختيار مهم للغاية، وأنه سعيد للغاية بأجزاء المسلسل الثلاثة، متمنيًا أن يستمر عرض مسلسل «الاختيار» بشكل دائم، إذ أظهر قوة الدراما المصرية، والقوة الناعمة في مصر، « بيعرفنا إزاي إحنا بنوصل رسالة في مسلسل يمكن الإعلام والصحافة وناس كتير طلعت في لقاءات واتكلمت، لكن اللي إحنا بنعمله في مسلسل 30 حلقة في رمضان، تكون أقوى من الحاجات دي كلها ودي قوتنا الناعمة.

رأي عمرو يوسف في تصريحات شيرين عبد الوهاب ضد الهضبة

وعن تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد عمرو دياب أثناء فرحه، عندما وصفته بأنه «كبر وراحت عليه»، رد يوسف، أن المطرب الهضبة نجم كبير ومشرفنا في العالم كله، مؤكدًا في الوقت ذاته أن شيرين عبد الوهاب صوت مصري ورائع ومليء بإحساس غير طبيعي، مؤكدا وجه اللوم في تلك الواقعة للشخص الذي قام بتصوير ونشر الفيديو.

رسالة مؤثرة من عمرو يوسف لوالده

وعن رسالته لوالده الراحل، أضاف الفنان عمرو يوسف، انه كان يعتبر والده رحمه الله أعز أصدقائه، إذ كان صديق للكل أصدقائه من الفنانين أو غير الفنانين، «أوقات أروح البيت ألاقي أصحابي قاعدين مع أبويا كانوا جايين ليه هو، مش جايين ليا أنا، كانوا بياخدوا رأيه في كل حاجة، كان راجل مثقف، ومتفتح وواعي جدا، كان بينصحهم بشكل واقعي، يقعد ويتكلم بالعقل، كان بيخليني ابعد عن الحاجة الوحشة، مكنش بيظهر أنه مثالي كان بيحكيلي عن أخطاء ليه، نفسي أشرب معاه فنجان قهوة، هو قهوته كانت بن محروق».