عمرو يوسف عن غيرة زوجته: كندة علوش عاقلة وعارفة طبيعة شغلي

كشف الفنان عمرو يوسف، عن كيفية تعامل زوجته كندة علوش مع الغيرة، إذ ذكر أن زوجته كندة عاقلة للغاية، «عارفة شغلتي إيه وطبيعة شغلي إيه، ومن مرات قليلة جدا في حياتي إن فيه معجبة زودت عن الطبيعي أو المألوف، كندة عاقلة كده ومحصلش موقف مبالغ فيه مع حد»، موضحًا أنه لم يستمع أو يلفت انتباهه أي شائعة عن انفصاله عن زوجته، «سيبك من السوشيال ميديا، لو هنفضل نقرأ كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا مش هنخلص».

لا ألتفت لشائعات السوشيال ميديا

وأضاف يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ليس بعيدًا عن السوشيال، «كل اللي بقدر أعمله على السوشيال بعمله، بس أنا مش طبيعتي إني أنزل صورة كل يوم، أنا طبيعتي مش كده، لو ركزت على السوشيال ميديا هنسى شغلي، فيه ناس بتقول إن فيه فنانين بتجمع بين الاتنين وهما العمل والسوشيال ميديا، بس أنا مش بقدر، بس بفضل الله لما أعمل أي حاجة على السوشيال ميديا بلاقي فيه تفاعل كبير من قبل الناس، لكن لا ألتفت للشائعات».

عمرو يوسف: السوشيال ميديا خلت الناس تتجنن.. وبقينا نشوف مهازل

وتابع الفنان عمرو يوسف: «الوقت اللي مش بشتغل فيه بكون قاعد مع بنتي، وبكون مبسوط جدا، السوشيال ميديا بقت قايمة على الترافيك وعلى التريند، كلمة التريند دي بقت توجعني ودني، زي كلمات كتير بنكرهها زي الحقد والشر والكراهية بتوعج ودني، السوشيال ميديا خلت الناس تتجنن، بقيت أشوف مهازل بسبب الترند، عمره ما كان نجاح ولا مقياس لنجاح، سواء التريند كان يومين أو سنة مش مقياس للنجاح، الناس للأسف بيقيسوا النجاح بالتريند، والتريند بيسوق الناس إنهم يعملوا حاجات غريبة جدا».