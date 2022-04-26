البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين

استنكر البرلمان العربي، المحاولات والمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددا على رفضه التام المساس بمسؤولية "الأونروا" واختصاصاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وصولا إلى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد البرلمان العربي دعمه المطلق لوكالة الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية ، مشيرا إلى أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا، لاسيما مع الظروف المادية التي تواجهها، والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب.

ودعا البرلمان العربي ،المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، من خلال المساعدات والتمويل لتمكين الأونروا من مواصلة عملها، مؤكدا على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم.