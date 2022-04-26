عمرو دياب يحيي أضخم حفلات العيد في الإمارات والكويت

يلتقي النجم الكبير عمرو دياب بجمهوره في عيد الفطر المبارك، من خلال إحياء حفل كبير يوم الثلاثاء 3 مايو المقبل في «الاتحاد أرينا» بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

4 مايو.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الكويت

ويكون الهضبة على موعد في اليوم التالي مع جمهوره بدولة الكويت؛ حيث يحيي حفلا كبيرًا في فندق جميرا الكويت في الرابع من مايو المقبل.

وتصدر عمرو دياب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك بعد طرحه أغنية السر الخاصة بحملة البريد المصري، وهي الأغنية التي حققت نجاحا كبيرًا وتصدرت مشاهدات موقع يوتيوب في مصر على مدار 13 يوما متتالية.

أغنية السر لعمرو دياب

أغنية السر من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، وتم تصوير نسختين منها؛ الأولى في شوارع القاهرة ومناطق أثرية مختلفة، أما الثانية فتم تصويرها في ديكور منزل.

ومن المقرر أن يطرح عمرو دياب خلال الفترة المقبلة، أغنيات جديدة استعدادا لطرح ألبومه الغنائي الجديد الذي كان من المقرر طرحه في ديسمبر الماضي، ولكنه تأجل بسبب تأخره في تسجيل أغنياته.

ويستعين دياب في ألبومه الجديد بعدد من الشعراء والملحنين أمثال أيمن بهجت قمر وتامر حسين ومحمد يحيى ومحمد مدين وعزيز الشافعي، وعدد من الموزعين أمثال توما ووسام عبد المنعم، كما يستعد للعودة من جديد بالتعاون مع الفنان الكبير حميد الشاعري، الذي قدم معه عددا هائلا من الأغنيات الناجحة في فترة التسعينيات من القرن الماضي.