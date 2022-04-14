محمد دياب يكشف سبب حذف مشاهد عمرو القاضي من مسلسل Moon Knight

شارك الفنان عمرو القاضي في مسلسل Moon Knight للمخرج محمد دياب، إذ ظهر في أحد مشاهد الحلقة الثالثة من المسلسل والتي جاءت بعنوان «The Friendly Type» وحققت الحلقة ردود فعل إيجابية من جمهور «مارفل» على مستوى العالم بعد ساعات من عرضها، بالإضافة إلى حصولها على تقييم 8.2 على موقع «IMDB»

وأدى عمرو القاضي في مسلسل Moon Knight، دور بائع عرقسوس كان يحاول مساعدة مارك سبكتور، الذي يقوم بدوره الممثل أوسكار إسحاق، ومن جانبه أوضح المخرج محمد دياب أن عمرو القاضي كان له دورا مهما في الحلقة الثالثة من المسلسل، ولكن تم حذف عدد من المشاهد للحفاظ على مدة الحلقة، وفقا لما أعلنه عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «عمرو القاضي وزيزي داغر كان لهما أدوارا مهمة جدا في الحلقة التالتة من مون نايت».

محمد دياب عن حذف مشاهد عمرو القاضي من مسلسل Moon Knight: «هنستخدمها بشكل تاني»

وعلق محمد دياب على سبب حذف مشاهد عمرو القاضي من مسلسل Moon Knight، قائلا: «للأسف عشان الحلقة متبقاش طويلة اتقص منها مشاهد كبيرة ليهم، شخصياتهم كانت مميزة، واشتغلوا عليها جامد، ومتأكد أننا هنستخدمها تاني وبشكل أكبر في الظهور المستقبلي لمون نايت، شكرا ليكوا».

عمرو القاضي بائع عرقسوس في مسلسل Moon Knight

لم يكن ظهور عمرو القاضي في مسلسل Moon Knight هو الوحيد بالنسبة لفنان مصري، إذ ظهر خلال الأحداث عدد من الفنانين من بينهم أحمد داش، خالد عبدالله بالإضافة إلى زيزي داغر، ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة ظهور فنانين آخرين من بينهم حازم إيهاب.

وتُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل Moon Knight في الأربعاء من كل أسبوع على منصة «Disney+»، ومن المقرر أن يستمر عرض المسلسل حتى 4 مايو المقبل، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم أوسكار إسحاق وإيثان هوك.