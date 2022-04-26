برعاية «الشباب والرياضة».. «طلعت مصطفى» و«تراي فاكتوري» تنظمان «مدينتي هاف مارثون» في 13 مايو

تستعد مجموعة طلعت مصطفى، بالتعاون مع شركة «تراي فاكتوري»، لإطلاق الدورة الثانية لـ«مدينتي هاف مارثون» Madinaty Half Marathon، عقب النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في نسختها الأولى العام الماضي، حيث شارك فيها أكبر عدد من المتسابقين وصل لأكثر من 1000 متسابق مصري ومن جنسيات أخرى، فضلا عن عدد من نجوم الرياضة والمجتمع.

خصصت المجموعة مسارات للسباق داخل شوارع مدينتي

وذكرت الصفحة الرسمية لمجموعة طلعت مصطفى أن «مدينتي هاف ماراثون» سينطلق هذا العام يوم 13 مايو المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشمل أربع مسافات يمكن للمشاركين الاختيار بينها، وهي سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو، والإضافة الجديدة هذا العام، سباق الـ 3 كيلو لتشجيع مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والكبار على المشاركة والاستمتاع بممارسة الرياضة وسط أجواء الطبيعة والحدائق، حيث خصصت المجموعة مسارات للسباق داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

ويقوم على تنظيم الهاف ماراثون شركة «تراي فاكتوري»، واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلى المعايير الاحترافية، وتعتمد في المسابقة على استخدام نظام توقيت My Laps، وهو نظام تقييم متبع في الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

مجموعة طلعت مصطفى تولي أهمية كبيرة لملف الرياضة

وتولي مجموعة طلعت مصطفى أهمية كبيرة لملف الرياضة باعتباره أحد العناصر المهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمشروعاتها العمرانية، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان، بل وتساعدهم في بناء قدرات الأطفال والشباب وإتاحة شخصية إيجابية تؤمن بالمنافسة والالتزام بالقانون وقبول المكسب والخسارة.