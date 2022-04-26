انتهاء تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت 2

انتهى فريق عمل مسلسل «في بيتنا روبوت» الجزء الثاني، من تصوير المشاهد الأخيرة في العمل الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي 2022، حصريًا على شاشة قناة الحياة.

الانتهاء من تصوير مسلسل في بيتنا روبوت 2

ونشرت الفنانة الشابة دنيا سامي صور تجمعها بفريق العمل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «فركش في بيتنا روبوت 2 بحبكوا أوووووووي وشكراً من قلبي لكل واحد اشتغل وتعب معانا في المسلسل ونفضل دايماً عيلة واحدة طول العمر».

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني في إطار كوميدي حول الروبوتين لذيذ - عمرو وهبة - وزومبا - شيماء سيف - ومحاولة يوسف الذي يجسد دوره الفنان هشام جمال توسيع شركته، خاصة بعد نجاحه في المسابقة الأخيرة الخاصة بالمخترعين، بعد نجاحه في صناعة لذيذ وزومبا، بالإضافة إلى حمل زوجته سارة التي تقوم بدورها الفنانة ليلى أحمد زاهر، ومواجهتها عدد من الصعوبات بسبب تقلب مزاج سارة، وتعبها المستمر بسبب الحمل.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويقوم ببطولة مسلسل في بيتنا روبوت 2 عدد كبير من النجوم وهم: عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، دنيا سامي، أحمد رمزي، طه دسوقي، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف عمرو وهبة، العمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي، وسيناريو وحوار عمرو وهبة، ومن إخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.