مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 14.. محمود الليثي يخطف هشام جمال

أحداث عديدة شهدها مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 14، بدأت بظهور خاص للفنان والمطرب الشعبي محمود الليثي، الذي جسد دور كبير المقاطيع، واقتحام شركة يوسف الذي يجسد شخصيته الفنان هشام جمال للبحث عن «هادي» أحمد رمزى.

كما شهد مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 14، خطف محمود الليثى لـ يوسف وعلاء وهدير حتى يصل لهادى.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 14

تستمر أحداث المسلسل، بمحاولة المهندس سامح للايقاع بيوسف، والتجسس عليه من أجل الفوز بمسابقة الروبوت.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت 2

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 حول شاب يُدعى يوسف، يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وسرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته، رأسا على عقب.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 من بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف.